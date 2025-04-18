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關稅海嘯巨幅波動永豐金證大戶投「快速單」爆量上揚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券統計，4/1至4/11，大戶投「智慧單」中的「快速單」設定次數即突破2.1萬筆，已超越第1季月均使用數。業者提供
永豐金證券統計，4/1至4/11，大戶投「智慧單」中的「快速單」設定次數即突破2.1萬筆，已超越第1季月均使用數。業者提供

台股在美國總統川普關稅海嘯衝擊中，4月以來，行情巨幅波動，不少策略投資人選擇逆勢進場「撿便宜」。永豐金證券大戶投APP的「快速單」設定次數，超越今年第1季月均使用數。

永豐金證券表示，這波使用潮不只老手有抄底意願，也吸引許多散戶進場。證交所數據顯示，大型權值股在4月關稅海嘯引爆台股重挫期間，連兩日爆出大量零股成交量，顯示跌深時，確實激起部分投資人進場野心。

透過永豐金證大戶投APP「智慧單」中的「快速單」功能，資金能順利鎖定明確目標，兼顧靈活策略。投資人只須事先設定理想價格與條件，如「某股下跌5%就買進」，系統就能自動監控並在條件達成時掛單委託。

不同於傳統限價單只能盯盤下單，「快速單」提供多種觸發條件，例如成交量、漲跌幅等，讓交易策略更彈性，效率也大幅提升。尤其適合沒空盯盤的上班族，在行情震盪時精準卡位。

永豐金證券提醒，進場撿便宜同時，別忽略交割細節。大戶投APP提供即時查詢「資金管理帳戶」餘額，或近14日永豐銀行帳戶餘額與交易明細，投資人能清楚掌握交割時間與資金流向，確保交易流程順暢無誤。在這場突如其來的震盪中，懂得結合工具與策略的投資人，更能化危機為進場良機。

永豐金

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