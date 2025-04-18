人造熊市投資攻略 張雍川：增持高評級債券並伺機加碼股票

美國總統川普關稅政策引發市場震盪，國泰投信總經理張雍川4月17日出席活動發表「投資開新局 財富新思維」主題演講，表示以人為核心所主導的風險往往難以預測，但隨未知的風險慢慢明朗，長期布局機會也將浮現，投資人可增持高評級債券並伺機加碼股票。國泰投資級公司債（00725B）每受益單位將配發0.636元，除息日為4月21日，最後申購日為4月18日。

國泰投信總經理張雍川表示，川普宣布對等關稅後，貿易戰一度造成全球各地衝擊，隨各國談判持續進行，關稅按下暫停鍵，市場獲得短暫喘息空間，但機構法人預估，未來三年美國經濟成長率恐怕不保2，低於長期平均的2.5%，在風險難以掌握的情況下，建議避開重災區，並觀察最終關稅實行狀況，以及美國聯準會（Fed）降息時程，台股在川普新政的衝擊下，歷經4月陣痛，短暫的泡沫過後，可以發現市場有更多投資機會與價值。

回顧2018年關稅開打後的股市表現，張雍川以「柳暗花明又一村」來形容，當時美國針對太陽能電池、模組提出201決議，股市聞訊下跌，而隨中美於股市谷底時，展開第一及第二輪談判，不到半年加權指數再創新高；另國安基金有助市場穩定，同時也是台股長線機會，觀察過往八次進場後的480日，平均漲幅達27.8%，勝率高於七成，近期國安基金第九次進場，也成為股市樂觀風向球。

既然台股後市看好，究竟該如何選擇標的？張雍川則表示，AI仍然是未來主軸，有望透過生產力提升來抑制通膨表現，如今AI從資料中心逐步推向應用端，焦點不再只有一個台積電（2330），相關應用爆發將帶領終端設備翻新，企業市值再成長，也帶動金融獲利。國泰台灣領袖50（00922）主打產業龍頭代表，投資的是台灣龍頭企業的未來，產業比重有半導體約43%、金融股約18%、電腦週邊設備股約11%，囊括AI應用產業鏈，無論是台積電續強，又或是聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等加速成長，成為下一座護國神山，皆有望幫助股民抓住下一波市值成長。

國泰投資級公司債(00725B)基金經理人李育齡強調，面對川普帶來的不確定性，分散投資布局才能迎接長期趨勢，投等債今年以來資金流入達230億美元，相當強勁，預期在風險趨避下，資金將持續流入信用品質高的券種。截至3月底，美投等債收益率為5.1%，仍高於五年均值，具收益優勢，可將投資級公司債納入優先考量。現階段逢回加碼的漸進式加碼布局，以相對便宜價格入手，累積更多ETF張數，或維持定期定額，進行微笑曲線的長線布局。