台積電拉高配息 不買庫藏
台積電（2330）昨（17）日召開法說會，公司強調，回饋股東穩定拉高配息優於買庫藏股，並重申可持續且穩定增加的配息政策。
法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股利分別將為20元至24元起跳，代表後續季配息若要再拉升，可望最快於下一次的董事會後揭曉。
法人昨天於法說會上提問，台積電當下現金滿手，除了增加配發現金股利金額，為何不買庫藏股？台積電財務長黃仁昭透露，公司很久以前就做過研究，並且將繼續審視研究，同時也與投資者進行交談，公司得到的結論是保持不變，亦即持續穩定成長的股息是更好回報股東投資的方式，將維持該政策。
台積電重申，即使2025年資本支出將達380億美元至420億美元之間，仍然致力於為股東帶來獲利成長。台積也將繼續致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的每股現金股利。統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息。
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