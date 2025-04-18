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台積電法說大致符合外資預期 高盛、美銀降目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電（2330）昨（17）日舉行法說會，公布財報與展望大致符合或優於外資法人預期，外資法人尤其滿意關稅的衝擊仍低、人工智慧（AI）需求仍持續強勁、並沒有與英特爾合資計畫等。

不過，高盛證券指出，由於擴大美國投資將進一步稀釋毛利率，因此將台積電2027年的預估毛利率從57.8%下調到57.1%，目標價也從1,200元略微下修到1,190元。這是繼滙豐兩度下修目標價之後，第二家下修目標價的外資法人。此外，美銀從1,300元調降至1,250元。

在台積電法說前，已有八家外資法人調降目標價，其中滙豐更是二度調降目標價。

在台積電昨日法說之後，又有美銀、滙豐、高盛、瑞穗等外資證券發布評估報告。

除高盛、美銀外，其他都維持目標價，包括瑞穗的1,360元、滙豐的1,100元。

台積電 外資 高盛

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