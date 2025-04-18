台積電最強Q1…每天賺40億元 毛利率、營益率符合預期

台積電（2330）昨（17）日召開法說會，公布首季稅後純益3,615.6億元，雖然季減3.5%，仍是歷年最賺錢的第1季，並較去年同期大增60.3%，每股純益13.94元，為單季歷史次高，大致符合市場預期的13.44元，換算每天賺40.17億元，單季毛利率、營益率也落在財測區間。

台積電先前已公布首季合併營收8,392.5億元，季減3.3%，年增41.6%，昨天進一步揭露美元營收數字。台積電指出，首季美元合併營收255.3億美元，季減5.1%，年增35.3%，符合公司先前釋出的250億美元至258億美元財測區間，新台幣與美元營收皆創下歷年同期新高。

台積電財報顯示，首季毛利率為58.8%，受年初121地震及海外熊本晶圓廠開始量產影響，季減0.2個百分點，年增5.7個百分點，符合公司財測預估的57%至59%區間。營益率為48.5%，季減0.5個百分點，年增6.5百分點，落在財測46.5%至48.5%區間內。

台積電說明，首季先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收占整體營收比重73%。其中，3奈米製程出貨占首季晶圓銷售金額22%，5奈米製程占比36%，7奈米製程占15%。

終端應用方面，台積電統計，首季高效能運算（HPC）營收占比持續過半、達59%，季增六個百分點；智慧手機營收占比28%，季減七個百分點。區域市場方面，中國大陸營收比重7%，持續降低；北美營收比重拉升至77%，季增二個百分點，創新高。

終端營收方面，台積電統計，首季高速運算平台營收季增7%，車用電子平台成長14%，消費性電子平台成長8%，智慧手機平台季減22%，物聯網平台減少9%。

台積電強調，受到年初台灣121地震及餘震影響，有一定數量的生產中晶圓必須報廢，但努力不懈下，成功補上大部分的生產損失，展現在台灣的營運韌性。感謝員工和供應商夥伴在農曆春節期間的努力付出，也感謝客戶在此期間的理解和支持。