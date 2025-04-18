大型權值股走弱…資金轉向點火高價股 台股重返11千金

台股昨（17）日在輝達銷陸晶片管制加嚴、艾司摩爾示警無法量化川普關稅衝擊、美聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派言論等枷鎖壓盤下，大型權值股走弱，資金轉向點火高價股，維持多頭火種，盤中閃見12千金，收盤重返11千金。

金管會對台股祭兩道限空令到今天為止，是否要二度延長？金管會證期局副局長黃厚銘昨日說，將觀察國內外政經局勢、市場狀況，才能確定是否要再延長。

台股昨日走跌主要受台積電等權值股疲軟衝擊，早盤一度大跌271點，最低下探19,196點，後在國家隊進場拉抬下，一度翻紅小漲10點，但終究不敵市場賣壓，終場下跌129點收19,338點，連二黑、失守5日線，成交量縮至2,575點，近五日最少。

三大法人同步站在賣方，共賣超181.8億元。其中，外資賣超136.2億元，已連四賣、累計賣超537.4億元。在台指期淨空單增加1,145口，回升至29,870口，近七日最多。投信賣超16.1億元，終止連五買；自營商賣超29.5億元，連14賣、累計賣超1,256.6億元。國家隊八大公股行庫進場買超30.6億元。

昨天盤面個股漲少跌多，千金股部分，創意、印能科技盤中衝上1,000元以上，終場創意未能站穩千元，但印能科技上漲49元收1,000元，重返11千金。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台積電（2330）法說內容四平八穩，市場以「中性偏多」解讀，但對等關稅影響仍待釐清，台股面臨企業獲利下修等疑慮，後市偏量縮震盪，建議短打操作不追高，並控制持股風險。