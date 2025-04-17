台積電法說大致符合外資預期 二外資調降目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台積電（2330）昨（17）日法說，財報及展望大致符合或優於外資法人預期，外資法人尤其滿意關稅的衝擊仍低、人工智慧（AI）需求仍持續強勁、並沒有與英特爾合資計畫等。

不過，高盛證券指出，由於擴大美國投資將進一步稀釋毛利率，因此將台積電2027年的預估毛利率從57.8%下調到57.1%，目標價也從1,200元略微下修到1,190元。這是繼滙豐兩度下修目標價之後，第二家下修目標價的外資法人。

另外，美銀對台積電2026年及2027年預估每股稅後純益（EPS）分別調降4.8%及5.2%，也將目標價從1,300元下調到1,250元，主要是基於關稅帶來的不確定因素。

在台積電法說前已有八家外資法人調降目標價，其中滙豐更是二度調降目標價。在台積電昨日法說之後，又有高盛、美銀、瑞穗、滙豐等外資證券發布評估報告。其中，高盛及美銀調降目標價，瑞穗及滙豐則維持目標價，分別為1,360元、1,100元。

對於美國禁止輝達出貨H20到中國大陸，摩根大通（小摩）指出，這對晶圓代工產業大致是中性事件，因為H20的生產本來就預期會在第2季結束。而且，從去年底以來，輝達就沒有向台積電下單H20。在2025年，小摩預估H系列（包括H20及H200）只會生產70萬片，且大多數是在上半年生產。

不過，小摩指出，美國禁令仍有一定影響，可能妨礙台積電以外廠商透過H20來推動CoWoS產能復甦，尤其影響到專業封測代工（OSAT）廠，例如美商安克爾（Amkor）。

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