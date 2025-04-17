就市論勢／高殖利率股 擇優布局

盤勢分析

受美國對等關稅影響，股市出現較大幅度回檔，不過融資餘額大減三成、外資期貨空單下降及國安基金護盤等，台股籌碼面漸趨穩定。但川普態度反覆，在政策明朗前，預期股市震盪機率大。

由於關稅政策不確定性高，儘管有90天緩衝，仍會造成廠商投資及採購保守，且股市下跌、通膨等因素，也會讓消費者支出縮減，後續要關注廠商對於未來營收跟獲利展望預期。

關稅是川普目的也是手段，目的是要利用關稅增加財政收入，手段是透過關稅讓製造業到美國設廠，但這需要經歷談判過程。關稅政策不確定性為近期台股震盪加劇主要影響因素，但川普在政策上保有一定彈性，不至於發展到不可控金融風暴，發生系統性風險機率低。

投資建議

台股快速下跌後，估值已修復至合理水位，短線選股不選市，建議逢低買進不追高、區間操作。選股策略部分，股市修正後，股息殖利率回升，且即將進入除權息旺季，可擇優布局高殖利率股，以參與除權息行情。

此外，關稅政策影響，可擇優布局轉單受惠題材股，並加碼於墨西哥跟美國設廠的伺服器供應鏈；因應90天搶運潮，看好受惠的空運及海運相關航運股標的。