外資賣超136億元 砍高股息ETF、金融股

台股今天開低走低，收盤跌129.27點，為19338.73點，跌幅0.66%，成交金額新台幣2511.36億元。外資及陸資賣超136.2億元，主要調節高股息ETF、金融股，台積電也遭外資賣超9120張，排第5名。

觀察三大法人動向，自營商賣超29.53億元，投信賣超15.86億元，外資及陸資賣超136.2億元，三大法人合計賣超181.59億元。

根據證交所資料，外資賣超復華台灣科技優息（00929）1萬6801張居冠，其次為元大金1萬3890張、群益台灣精選高息（00919）1萬3527張，以及中信金9954張、台積電9120張。

外資買超首位為期街口布蘭特正2（00715L）3萬571張，第2名中信中國50正2（00753L）1萬745張，再來依序為南亞科9561張、元大台灣50反1（00632R）5760張、群益優選非投等債（00953B）5273張。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股上週開始跌深反彈，融資也有效減肥，市場預期各國與美國能逐步達成協議，日本可能是最優先談判的國家，台灣可能緊跟在後，台股行情有機會持續跌深反彈。

不過他指出，因之後尚有半導體課稅問題，以及市場對於景氣展望低於預期，所以台股反彈後，還是會區間整理，等半導體課稅內容出來，走勢才會較明朗。

另外，他說，今天下午甫結束的台積電法說會，雖仍有關稅不確定因素，但展望比市場預期好，有助於台股後續反彈。