台股限空令再延？ 金管會：要看兩大指標才能確定

金管會對台股祭兩道限空令到18日止，是否要二度延長？金管會證期局副局長黃厚銘說，將觀察國內外政經局勢、國內外市場狀況兩大指標，才能確定是否要再延長。

他說，金管會的兩道台股限空令，已頗具成效。截至16日止，借券賣出占比已降到1.75%，與4月2日實施前的4.34%，大降了2.59個百分點，顯示抑制空方賣壓有具成效。

其次，整戶擔保維持率到16日是167.48%，與2日當天157.92%，也提高了9.56個百分點，維持率已超過160%融資斷頭賣壓紓解。

執行庫藏股到17日止，共120件，其中上市71件、上櫃49件，最大可買回金額是687.35億元。

至於是否持續延長？黃厚銘說，國內外經濟局勢、國內外股市都是觀察指標。

金管會是7日起祭出三大救市措施，其中兩項是台股限空令，一、外資借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折，嚴打外資禿鷹，二、拉高融券保證金成數到130%，拉高空方成本。

三、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

該措施原先僅實施五天，金管會在12日宣布再延長五天到18日止，等於限空令已上路十個交易日，市場密切關注是否會再延長一次。