快訊

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

台股限空令再延？ 金管會：要看兩大指標才能確定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會將觀察國內外政經局勢、國內外市場狀況兩大指標，才能確定限空令是否要再延長。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
金管會將觀察國內外政經局勢、國內外市場狀況兩大指標，才能確定限空令是否要再延長。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

金管會對台股祭兩道限空令到18日止，是否要二度延長？金管會證期局副局長黃厚銘說，將觀察國內外政經局勢、國內外市場狀況兩大指標，才能確定是否要再延長。

他說，金管會的兩道台股限空令，已頗具成效。截至16日止，借券賣出占比已降到1.75%，與4月2日實施前的4.34%，大降了2.59個百分點，顯示抑制空方賣壓有具成效。

其次，整戶擔保維持率到16日是167.48%，與2日當天157.92%，也提高了9.56個百分點，維持率已超過160%融資斷頭賣壓紓解。

執行庫藏股到17日止，共120件，其中上市71件、上櫃49件，最大可買回金額是687.35億元。

至於是否持續延長？黃厚銘說，國內外經濟局勢、國內外股市都是觀察指標。

金管會是7日起祭出三大救市措施，其中兩項是台股限空令，一、外資借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折，嚴打外資禿鷹，二、拉高融券保證金成數到130%，拉高空方成本。

三、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

該措施原先僅實施五天，金管會在12日宣布再延長五天到18日止，等於限空令已上路十個交易日，市場密切關注是否會再延長一次。

借券賣出 金管會

延伸閱讀

玉山金併保德信投信可免今年股東會同意？金管會這麼說

金管會今年4600億中小企業放款目標 產業紓困貸款將成增加主力

金管會副局長人事 銀行局王允中、檢查局郭文龍尚光琪

台股跌129點 投信棄保、三大法人聯手賣超181億元

相關新聞

台股限空令再延？ 金管會：要看兩大指標才能確定

金管會對台股祭兩道限空令到18日止，是否要二度延長？金管會證期局副局長黃厚銘說，將觀察國內外政經局勢、國內外市場狀況兩大...

三大護市措施成效如何？金管會今日公布成績單

對於從4月7日起實施已持續快二周的三大護市措施，金管會今日公布「成績單」。證期局副局長黃厚銘指出，其中借券賣出占比至4月...

外資賣超136億…台積、聯電都被賣 金融股擔綱大提款機

台股17日收19,338.73點，下跌129.27點，三大法人同步賣超，外資賣超136.2億元， 統計外資賣超前十大個股...

關稅海嘯巨幅波動 券商自動交易策略使用激增

台股在4月初因關稅疑慮導致單日重挫超過2,000點，寫下歷史最大跌點紀錄，市場劇烈波動引發投資人關注，也吸引一波逆勢進場...

台股跌129點 投信棄保、三大法人聯手賣超181億元

川普關稅亂流使得國際股市持續震盪，加上市場觀望台積電（2330）法說，台股17日盤中雖一度由AI族群吹響反攻號角翻紅、攻...

台股下跌129點收19,338點 台積電下跌8元收847元

台股17日由於川普關稅政策不確定性，震盪走弱，早盤以19,389.52點開出，終場收19,338.73點，下跌129.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。