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投資日股三大理由 中小型股漲勢可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本股市政策展望與投資建議。(資料來源：瀚亞投資)
日本股市政策展望與投資建議。(資料來源：瀚亞投資)

瀚亞投資表示，日股走勢震盪劇烈，內需型或防禦型股票展現出韌性；若未來日圓走強，國內成長推動型通膨可能緩和，也利於內需消費型產業，可定期定額布局主動基金，交由專業團隊為投資人找尋具潛力的標的，創造超額報酬機會。

日股有三大投資理由，瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov認為，第一、日本經濟預計受關稅影響較小，貿易不確定性也利於內需型公司的業績展望；第二、今年名義工資成長處於30年來最高水平，消費開支可能成為未來經濟成長更可靠的動力來源；第三、面對當前全球市場充斥著不確定性，日股的估值與基本面仍為長期投資人提供吸引的投資機會。

此外，日本企業改革也帶來獨特且無相關性的超額報酬來源，相關改革也正加速進行，2024年企業股票回購年增75%，中小企業在內的多間企業仍持有大量現金，意味著股票回購與其他企業行動的強大趨勢在今年也將延續，可望進一步推升股市。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊預計短線將把握市場形勢帶來的優勢，包括：一、考慮公允價值目標評估不變情況下增持，意味著股票的相對上漲空間增加；二、運用篩選工具，在市場表現落後的領域發掘潛在的新投資機會。

Ivailo Dikov表示，日本當前的經濟環境同時帶來增長與挑戰，將對不同產業的影響抱持警惕；工業與化學產業醞釀投資機會，過去一年，因終端市場的週期性疲弱拖累獲利，多間相關企業面臨壓力。根據團隊分析，按照整個週期衡量，工業與化學類股估值變更加便宜，在終端市場需求復甦時具備強大的上漲潛力。

日圓升值與貿易不確定性，對出口為導向的公司帶來壓力，惟近期市場情緒轉變後，一些企業估值更顯吸引；與此同時，通貨膨脹與潛在實質工資的成長應可支持消費力道，並為當地產業帶來利多因素。從基本面與估值觀察，將在出口型及內需型企業之間維持平衡配置，捕捉兩大領域的投資機會。

日本 股票

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