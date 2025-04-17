關稅海嘯巨幅波動 券商自動交易策略使用激增

台股在4月初因關稅疑慮導致單日重挫超過2,000點，寫下歷史最大跌點紀錄，市場劇烈波動引發投資人關注，也吸引一波逆勢進場的買盤。值得留意，投資人選擇以自動化交易策略進場金額和人數快速增加。

根據永豐金證券旗下交易平台大戶投APP 17日公布統計，自4月2日至11日的七個交易日中，「快速單」功能設定次數突破2.1萬筆，已超越今年第1季的月平均水準，顯示部分投資人選擇以自動化交易策略，在震盪市況中部署進場計畫。

本波使用潮不僅來自熟悉市場的投資老手，也吸引不少中小投資人參與。根據證交所資料顯示，台股重挫期間大型權值股出現明顯的零股成交量上升，顯示在股價快速回檔時，仍有不少投資人選擇分批進場，尋求價格低點。

以永豐金證券平台為例，該平台提供的「快速單」功能，允許投資人事先設定特定觸發條件，如價格跌幅、成交量變化等，系統即可在條件達成時自動送出委託單，有別於傳統限價單需要人力盯盤，有助提升交易彈性與效率。對於上班族或無法時時關注盤勢的投資人而言，在震盪行情下更具實用性。

儘管市場震盪加劇，但不少投資人選擇善用工具，掌握即時交易與資金資訊，減少操作風險。業者提醒，進場撿便宜之際，仍應注意資金交割與操作節奏，大戶投APP設有資金餘額與交易明細查詢功能，協助使用者即時掌握資金流向，降低操作失誤風險。

從近期市場反應來看，台股震盪未明，但已有部分投資人採取更主動的策略應對，透過設定條件單、分批進場等方式，嘗試在市場波動中找尋機會。面對未來仍可能出現的不確定因素，市場參與者的策略調整與風險管理能力，將是穩健操作的關鍵。