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外資賣超136億…台積、聯電都被賣 金融股擔綱大提款機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

台股17日收19,338.73點，下跌129.27點，三大法人同步賣超，外資賣超136.2億元， 統計外資賣超前十大個股發現，進榜的科技股有3檔，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同步被大賣，友達（2409）竟遭連五賣，另外， 金融股還是外資最愛的大提款機。

川普關稅亂流衝擊全球股市持續震盪，台股早盤開低，以19,389.52點開出，下跌78.48點，大盤指數一度下滑至19,196.47點，下跌271.53點，權王台積電將召開法說會，早盤開低， 一度下滑至842元， 但盤中一度翻紅拉升至856元， 加上AI股緯創（3231）、緯穎（6669）、川湖（2059）、健策（3653）等領軍，大盤指數一度翻紅， 拉升至19,478點， 上漲10點， 可惜仍不敵賣壓再度翻黑， 終場收在19,338.73點。

三大法人賣超181.6億元，包括外資賣超136.2億元，已連續4個交易日賣超；投信止步連5買、轉為賣超15.86億元；自營商賣超（合計）29.53億元、已連續14個交易日賣超，其中自營商（自行買賣）賣超6,024萬元、自營商（避險）賣超28.93億元。

盤面上，廣達（2382）上漲1.32%， 收在230元；台積電終場收低0.94%，以847元收盤；聯發科（2454）下跌1.83%，收1,340元；鴻海（2317）下跌1.1%， 收134.5元。

統計外資賣超前十大個股中，科技股及金融股各有3檔進榜，晶圓雙雄的台積電、聯電都遭外資賣超， 外資單日賣超台積電9,120張， 連二賣；另外，外資賣超友達8,150張，連五賣。

外資賣超前十大個股。證交所／提供
外資賣超前十大個股。證交所／提供
外資買超前十大個股。證交所／提供
外資買超前十大個股。證交所／提供

台積電 外資

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