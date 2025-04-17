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台股跌129點 投信棄保、三大法人聯手賣超181億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

川普關稅亂流使得國際股市持續震盪，加上市場觀望台積電（2330）法說，台股17日盤中雖一度由AI族群吹響反攻號角翻紅、攻上19,478點高檔，但信心不足下，逆轉勝失敗，終場續跌129.27點、收19,338.73點，僅險險守住10日線，總成交值續縮至2,511.36億元。三大法人賣超181.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超136.2億元，已連4日賣超；投信止步連5買、轉賣超15.86億元；自營商賣超（合計）29.53億元、已連14日賣超，其中自營商（自行買賣）賣超6,024萬元、自營商（避險）賣超28.93億元。

盤面上，權值F4僅廣達（2382）漲1.32%、報230元獨紅；台積電盤中一度攀上856元高檔，但終場量縮收低0.94%、報847元；聯發科（2454）跌1.83%、報1,340元；鴻海（2317）跌1.1%、報134.5元。而盤後台積電法說中，針對結親英特爾IFS傳聞，董事長暨總裁魏哲家直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

千金股方面，印能科技拉尾收漲5.15%、重返千元大關，但創意沒能跟上，台股終場得11千金。其中，祥碩大漲8.36%最搶眼，信驊漲2.87%、力旺漲1.95%、緯穎漲2.17%、川湖漲2.87%、世芯-KY漲2.07%，皆為AI概念族群成員。

反觀近日漲勢剽悍的軍工與資服個股，17日則是表現迥異。軍工股千附精密下殺跌停，寶一放量重挫近7%，亞航、雷虎、駐龍、漢翔等也紛紛走弱。

而資服族群則是換人開飆。驊宏資噴逾10萬張大量，股價回落7.5%、收60.4元，華經也挾6.2萬餘張大量，重挫8.76%、收58.3元；但訊達、寶碩接棒漲停，大綜也強漲7.25%、收207元。

台積電 自營商

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