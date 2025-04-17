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台股下跌129點收19,338點 台積電下跌8元收847元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股17日由於川普關稅政策不確定性，震盪走弱，早盤以19,389.52點開出，終場收19,338.73點，下跌129.27點。聯合報系資料照片
台股17日由於川普關稅政策不確定性，震盪走弱，早盤以19,389.52點開出，終場收19,338.73點，下跌129.27點。聯合報系資料照片

台股17日由於川普關稅政策不確定性，震盪走弱，早盤以19,389.52點開出，終場收19,338.73點，下跌129.27點，跌幅0.66%，成交量2,511.4億元。櫃買則收212.08點，下跌0.79點，台積電（2330）收847元，下跌8元。

盤面上以類股來看，以數位雲端、生技、玻陶、電子通路、其他電子、汽車、運動休閒等較為強勢，另外表現弱勢的則有航運、觀光餐飲、居家生活、橡膠、造紙、紡織、其他。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、緯創（3231）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、新日興（3376）、矽力-KY（6415）、大綜（3147）、可成（2474）、智邦（2345）、祥碩（5269）、鈊象（3293）、新盛力（4931）、漢唐（2404）、聯亞（3081）、力旺（3529）、創意（3443）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、鴻海（2317）、驊宏資（6148）、華經（2468）、台達電（2308）、波若威（3163）、聯鈞（3450）、寶一（8222）、長榮海運（2603）、智原（3035）、陽明海運（2609）、台光電（2383）、華碩（2357）、南亞科（2408）、元太（8069）等。

統一投顧表示，川普關稅政策反覆未定，且輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾的AI晶片出貨給中國大陸都需要許可證，後續尚有半導體與藥品關稅新政；此外，艾司摩爾（ASML）16日公布首季訂單金額不如預期，並示警關稅措施對半導體產業可能造成衝擊。17日台積電法說，關注關稅對AI需求的影響，及傳言台積電將調漲美國新廠4奈米代工價格三成是否有助支撐利潤率。

台股有融資餘額水位低、多家上市櫃實施庫藏股及國安基金進場等籌碼面正向因子支撐，將維持低檔震盪格局，伺機挑戰4月7日缺口20,200點，但因各國與美國持續進行關稅談判，不確定性仍未除，建議需保有一定比例現金彈性。

半導體 台積電 台股 關稅

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