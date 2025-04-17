彭博：台股融資餘額「瘦身」期間為近十年最久 凸顯風險胃口轉向

彭博資訊報導，台灣股市的融資餘額金額截至15日已降至2023年7月來最低，且為連續19個交易日下滑，為近十年來最長紀錄，凸顯川普加徵關稅疑慮正使台股投資人的風險胃口正大幅轉向。

彭博彙整數據顯示，台股15日的融資餘額也降至新台幣2,140億元（66億美元），是2023年7月來最少，減少的持續時間為2015年8月來最久。

彭博指出，雖然在股市下跌時面臨保證金追繳壓力的台股交易員，常會減少槓桿部位，但這次的壓力沉重。在4月9日上百檔個股跌停板當天，台股交易員結算了創紀錄的融資部位。

台股今年來累計下跌16%，在全球表現墊底，當地金融監管機關已提高保證金要求並延長限制放空，以穩定市場。