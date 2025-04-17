優盛揪股王耍「庫」 生醫族群活力旺 這檔漲停遭打開
台股17日持續壟罩在川普關稅政策不確定陰霾中，盤中短暫翻紅又翻黑，但生醫族群受惠北極星藥業-KY（6550）連3日飆升、優盛（4121）啟動庫藏股帶量掛上紅燈，加上股王保瑞（6472）彈升逾2%，拉抬上市櫃類指雙雙逆勢走高，表現優於大盤。
優盛董事會決議4月17日~6月16日實施庫藏股300萬股，區間價11~24元，加上外資連兩日買超，早盤股價開高在14.2元後，多頭持續湧入，盤中衝上漲停15.05元鎖死，順利收復月線，帶動中天（4128）、高端疫苗（6547）等隨之強攻。
優盛主要業務為數位式血壓計、呼吸治療系列產品、溫度系列產品，今年第一季營收9.25億元、年減2.42%。
另，北極星藥業-KY的代謝療法抗癌新藥ADI-PEG 20，已分別與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company、及Er-Kim Pharmaceuticals兩家國際公司簽署簽商業化及通路銷售合作合約。消息激勵股價狂奔，17日早盤拉出第三根漲停並飛過月線，但盤中漲多賣壓轉沉，漲停遭打開，目前維持7%以上漲幅表現，成交量則放大至近6,000張。
此外，生技股王保瑞4月9日即啟動庫藏股50萬股，買回區間價格600~700元，股價10日順利收復5日線，但關稅戰持續升溫，16日又丟失5日線，早盤多方重振旗鼓，盤中暫高見691元，企圖搶救5日線。
保瑞CDMO業務持續穩健增長，且持續優化產品組合，滾動式淘汰不符合產業成長策略的產品，並正逐步將美國藥品銷售重心轉向特殊專科用藥領域。
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