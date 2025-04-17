台積電法說會前股價力拚翻紅 押注買盤搶先進場了嗎？

台積電（2330）17日收盤後將召開法說會，受到川普關稅政策的干擾，加上市場對是否與英特爾合資的擔憂，罕見的出現多家外資在法說會前調降目標價的情況，不過，即使面臨外資調降目標價、輝達利空的衝擊等，台積電17日表現相對有守，近午盤還一度翻紅，市場關注是否為押注法說會後行情的買盤提早進場。

台積電3月合併營收2,859億5,700萬元，月增10%，年增46.5%，累計前3月合併營收8,392億5,400萬元，年增加41.6%；台積電先前曾指出，受121地震影響，首季合併營收以平均匯率為1美元兌新台幣32.8元估算，將較趨近先前釋出250億美元至258億美元展望的低標。

台積電法說會前， 罕見的出現外資紛紛調降目標價的情況， 不過大多維持原來的評等並未調降，以外資所給了的評等來看， 以買進評等居多， 也有優於大盤的評等，綜合各外資目標價的區間，調降後的目標價約落在1,050~1,500元間。

以外資降目標價的考量因素來看， 主要是擔憂美國總統川普將公布半導體關稅的衝擊、是否與英特爾合資、AI需求的持續性等；不過，外資雖湧現調降目標價風潮，但幾乎沒有降評，顯示仍舊看好台積電長期發展， 有外資直言，在不確定因素釐清後，台積電股價有機會強勢反彈。

台股17日開低，以19,389.52點開出，下跌78.48點，大盤指數一度下滑至19,196.47點，下跌271.53點，權王台積電將在收盤後召開法說會，早盤開低， 一度下滑至842元， 但盤中一度翻紅拉升至856元， 加上AI股緯創（3231）、緯穎（6669）、川湖（2059）、健策（3653）等領軍，大盤指數一度翻紅， 拉升至19,478點， 上漲10點， 可惜仍不敵賣壓再度翻黑。

台積電以849元開低後一度下滑至842元，但似乎出現提早押注法說會後行情的買盤， 股價近午盤時一度翻紅，拉升至856元， 盤中高低價差達14元，振幅1.63%。