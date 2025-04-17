金價再創新高！佳龍鎖漲停、這兩檔 ETF 同步放光

川普下令調查關鍵礦物，投資人湧入避險資產，金價16日盤中升破每盎司3,300美元大關，再創新高，黃金概念族群17日金光閃閃，佳龍（9955）更是快攻漲停鎖死最搶眼。

17日早盤，佳龍不到10:00即飆上漲停鎖死在29.15元、飛過月線，金益鼎（8390）也大漲約半根漲停、叩關季線，光洋科（1785）則由黑翻紅；此外，黃金概念ETF期元大S&P（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L），也雙雙走高，整體多頭氣勢相當旺盛。

金價現貨16日一度大漲2.75%、至每盎司3,319.54美元。貿易戰升溫，引發全球經濟衰退疑慮，加上川普關稅政策變變變，促使今年來金價飆升26%，持續向上創高。高盛集團預測，金價到2026年中，將漲到每英兩4,000美元。

佳龍本周以來股價已大漲17.07%，4月以來漲0.52%。佳龍過去營收貴金屬包括金鹽占比超過95%，今年非貴金屬營收比重將攀高至15~20%附近，有助推升整體毛利率。佳龍預期，今年電子廢棄物的處理量將相對增加，增添營運動能，另在去年新的建材CLGM（佳龍新環保材料）產線好後，開始認證並與客戶商談，預期明年度將開始看到貢獻。