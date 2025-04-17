快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聽新聞
0:00 / 0:00

金價再創新高！佳龍鎖漲停、這兩檔 ETF 同步放光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
金價16日盤中升破每盎司3,300美元大關，再創新高。（路透）
金價16日盤中升破每盎司3,300美元大關，再創新高。（路透）

川普下令調查關鍵礦物，投資人湧入避險資產，金價16日盤中升破每盎司3,300美元大關，再創新高，黃金概念族群17日金光閃閃，佳龍（9955）更是快攻漲停鎖死最搶眼。

17日早盤，佳龍不到10:00即飆上漲停鎖死在29.15元、飛過月線，金益鼎（8390）也大漲約半根漲停、叩關季線，光洋科（1785）則由黑翻紅；此外，黃金概念ETF期元大S&P（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L），也雙雙走高，整體多頭氣勢相當旺盛。

金價現貨16日一度大漲2.75%、至每盎司3,319.54美元。貿易戰升溫，引發全球經濟衰退疑慮，加上川普關稅政策變變變，促使今年來金價飆升26%，持續向上創高。高盛集團預測，金價到2026年中，將漲到每英兩4,000美元。

佳龍本周以來股價已大漲17.07%，4月以來漲0.52%。佳龍過去營收貴金屬包括金鹽占比超過95%，今年非貴金屬營收比重將攀高至15~20%附近，有助推升整體毛利率。佳龍預期，今年電子廢棄物的處理量將相對增加，增添營運動能，另在去年新的建材CLGM（佳龍新環保材料）產線好後，開始認證並與客戶商談，預期明年度將開始看到貢獻。

元大 漲停 金價

延伸閱讀

金價暴衝3%後又刷新高3,357美元 油價漲2%因美制裁伊朗油

金價再創高！觸及3,319美元天價 美元重貶摔至三年低點

金價居高不下 苗縣卓蘭先師廟武財神3面金牌遭竊

貿易戰憂慮加深致美股匯雙殺 油價走跌、金價創新高

相關新聞

台積電法說會前股價力拚翻紅 押注買盤搶先進場了嗎？

台積電（2330）17日收盤後將召開法說會， 受到川普關稅政策的干擾，加上市場對是否與英特爾合資的擔憂，罕見的出現多家外...

金價再創新高！佳龍鎖漲停、這兩檔 ETF 同步放光

川普下令調查關鍵礦物，投資人湧入避險資產，金價16日盤中升破每盎司3,300美元大關，再創新高，黃金概念族群17日金光閃...

彭博：台股融資餘額「瘦身」期間為近十年最久 凸顯風險胃口轉向

彭博資訊報導，台灣股市的融資餘額金額截至15日已降至2023年7月來最低，且為連續19個交易日下滑，為近十年來最長紀錄，...

優盛揪股王耍「庫」 生醫族群活力旺 這檔漲停遭打開

台股17日持續壟罩在川普關稅政策不確定陰霾中，盤中短暫翻紅又翻黑，但生醫族群受惠北極星藥業-KY（6550）連3日飆升、...

台積電跌5元 台股盤中跌勢收斂至百點內

台股今天早盤開低後震盪，最低來到19196.47點，盤中跌點收斂至百點內，電子權值股走弱。市場靜待台積電法說會，台積電盤...

美國關稅問題混沌未明 法人點名兩檔PCB股力抗不確定性

美國關稅問題混沌不明，考量消費型產品需求影響較伺服器來得大。法人認為，中長線來看，高速傳輸下的AI伺服器及800G交換機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。