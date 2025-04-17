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美國關稅問題混沌未明 法人點名兩檔PCB股力抗不確定性

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
法人認為，中長線來看，高速傳輸下的AI伺服器及800G交換機成長趨勢仍相對看俏，點名高市占率的台光電（2383）、金像電（2368）將可力抗景氣不確定性。聯合報系資料照
法人認為，中長線來看，高速傳輸下的AI伺服器及800G交換機成長趨勢仍相對看俏，點名高市占率的台光電（2383）、金像電（2368）將可力抗景氣不確定性。聯合報系資料照

美國關稅問題混沌不明，考量消費型產品需求影響較伺服器來得大。法人認為，中長線來看，高速傳輸下的AI伺服器及800G交換機成長趨勢仍相對看俏，點名高市占率的台光電（2383）、金像電（2368）將可力抗景氣不確定性。

大型本國投顧分析，金像電、博智（8155）、台光電、高技（5439）等四家印刷電路板廠受惠AWS Trainium2伺服器出貨暢旺，3月營收同步締造歷史新猷，其中，金像電、台光電第1季營收營收分別季增22%、17%，年增33%、68%，營收達成率110%、109%。

其他PCB廠方面，台燿（6274）第1季營收季增0.9%、年增44%，營收達成率100%；聯茂（6213）、健鼎（3044）第1季營收分別季減1.1%、季增0.5%，年增23%、12%，營收達成率105%、103%，表現略優於預期。

至於欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等ABF載板廠第1季營收達成率依序為105%、105%、115%，表現略優於預期，除消費產品受惠中國補貼政策外，B200系列GPU 拉貨為另一主因；臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等手機相關PCB廠第1季營收達成率各為108%、104%。

展望第2季，法人表示，AWS Trainium2伺服器、800G 交換機、衛星能見度最高，GB200出貨仍然崎嶇。其中，Trainium2 伺服器PCB廠新增一家美系供應商加入生產行列，第2季出貨量將進一步放大至30萬片，預期台光電、金像電、高技等供應鏈將持續受惠。

此外，預計800G交換機、衛星能見度在第2季訂單能見度仍高，可望呈現季增長態勢，法人看好台燿、華通受惠較大，而GB200相較於B200因散熱問題，出貨能見度較不明朗。

PCB 伺服器 台光電 營收

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