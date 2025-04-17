劍麟加碼配息+川普暫免關稅 汽車族群股價催油門

汽車族群17日挾川普暗示暫時豁免進口汽車與零組件的25%關稅，以及劍麟（2228）加碼配息八成消息，早盤由劍麟重踩油門跳空漲停鎖死領漲汽零股，加上東陽（1319）、裕隆（2201）、中華（2204）等整車族群也持穩高檔，拉抬汽車類指震盪走升逾0.7%，成為抗空主力之一。

劍麟加碼配息八成，多頭聞訊大喜，股價跳空漲停鎖死在90.5元，飛過月線，且漲停買單仍有約1,600張排隊。此盈餘分配案將於5月29日股東常會討論定案。

劍麟2024年受惠汽車事業營運穩健向上，加上認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益，以及大陸原展示架廠區徵收處分利益等，帶動2024年全年營收、獲利雙雙改寫歷年新高，每股純益達9.51元。

劍麟表示，考量公司整體現金水位充裕，及以租賃代替購置廠房計畫需求的資金降低，因此提高配息，與全體股東共享獲利成果。

此外，美國總統川普14日暗示，可能暫時豁免進口汽車與零組件的25%關稅，或至少調整部分措施，以便讓各車廠有更多時間在美國建立生產基地。台灣汽車產業鏈受激勵，OEM廠貿聯-KY（3665） 17日震盪彈升約3%、再戰500元關卡，並帶動六方科-KY（4569）、宏旭-KY（2243）雙雙漲逾2.5%；AM廠東陽也彈升逾1.5%、力返月線之上，堤維西（1522）則力穩高檔、保住5日線。

業者指出，高額關稅對汽車零組件產業而言，就是影響最終售價，畢竟超過25%的關稅不可能由廠商吸收，最後一定會轉嫁出去，造成車價大漲，消費者購買力減弱。