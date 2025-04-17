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5千金逆勢漲 這檔也來敲門、閃見11千金
美股16日下挫，輝達（NVIDIA）、台積電ADR分別收低6.87%、3.6%，台股開低後續跌逾250點。但千金族群一半成員卻逆勢上漲，股王信驊（5274）、川湖（2059）、祥碩（5269）相對強勢，此外，印能科技（7734）也在庫藏股加持下，一度敲開千金大門，但在大盤賣壓持續增強下又退出，千金名單仍持續變化待觀察。
川湖早盤彈升近3%，站穩5日線上。外資分析師指出，川湖3月營收創歷史新高，拉升第1季營收也創同期新高。此外，川湖擁技術優勢，可望在不穩定的市場中獲得更好的議價能力，推升營收表現。展望未來，川湖計劃在美國及歐洲設廠，增添長期成長動能。
祥碩盤初一度觸及1,570元、漲幅達5%。祥碩3月營收跳升並改寫新紀錄，除受惠超微（AMD）USB4 Host備貨力道強勁外，晶片組備貨需求亦顯著上升。法人表示，AMD新推出的處理器9800X3D市場需求強勁，因性能顯著超越英特爾（Intel）相關處理器，且AMD相關IC備貨周期從今年第1季才開始，因此樂觀看待祥碩營運將逐季成長。
此外，印能科技預定於4月17日~6月15日，執行庫藏股50萬股，區間價格950~1,560元。推升早盤股價開在1,000元，盤初最高達1,015元，一度重返千金俱樂部，也讓台股閃見11千金，惟台股盤中賣壓增強，能否順利重返待觀察。
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