美債變燙手山芋 富豪、企業主全急尋對策
今年美債大約有9.2兆美元將到期，可能使得在融資成本提升，進而影響市場擔心美國還款與再融資能力。傳言指稱，美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。消息面造成上周10年期美債殖利率飆升，短短五個交易日內暴漲逼近4.5%，創下「911事件」20多年來最大的單週漲幅，甚至有預期美國10年期公殖利率上看5%的聲音。
美國公債一向被視為「穩健」的投資工具，但市場恐慌情緒，造成殖利率非理性飆漲。一位金融業資深主管表示，近期接到很多台灣企業主的要求，希望能到該公司報告金融市場波動和因應策略建議。也有高收入的精英群組，如醫生和律師最近也積極徵尋市場意見；市場上甚至看至有高資產族群，出現分歧的操作，有的人將手中股票全賣出而轉進美債；也有人將美債全部出清，所有資產轉進股票。
對於美國今年的經濟成長率，法人認為受關稅衝擊影響GDP約1.1個百分點，全年美國GDP將下修到1.8%。至於關稅對今年台灣GDP影響，法人估全年2%不保，下修到1.64%左右。
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