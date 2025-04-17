資本市場服務團 與勤業眾信推動優質企業邁入資本市場座談會

為協助優質企業順利進入資本市場，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心2024年共同成立資本市場服務團，整合資源、打造一站式服務平台，與中介機構、公部門及新創生態圈密切合作，推動臺灣資本市場成長，邁向亞洲資產管理中心與創新公司聚集板塊的目標。2025年4月16日與勤業眾信聯合會計師事務所攜手，在高雄洲際酒店舉辦2025年推動優質企業邁入資本市場座談會，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

證交所副總杜惠娟於致詞時表示，截至2025年4月15日止，證交所掛牌上市公司家數已達1,039家，近期「川普2.0」關稅政策議題，再度為全球市場投下變數，對國際貿易秩序及供應鏈布局帶來潛在衝擊，台灣資本市場亦受到影響，台股出現短期劇烈震盪，面對充滿挑戰的外部環境，集中交易市場的外資成交量占整體成交比重約四成，外資持股比重亦維持在三成左右，顯示集中交易市場在交易面仍持續發揮其效能。

杜惠娟指出，為因應新創產業發展，證交所已於2025年1月6日正式實施創新板重大改革措施，包括取消合格投資人限制、引進外部專家參與審查、打造彈性友善的籌資環境及強化投資人權益保障。改革上路後，創新板交易漸入佳境，公司股價淨值比表現亮眼，證交所也積極尋找具創新潛力的優質企業，藉由資本市場服務團提供完善輔導，建構創新產業聚落。

櫃買中心副總李淑暖致詞表示，台灣多層次資本市場由證交所與台北交易所共同建構，提供各類型企業依其成長階段選擇適合的掛牌市場。台北交易所擁有創櫃板、興櫃及上櫃主板三大板塊，適合中小微企業籌資發展，因應其不同階段資本需求。除股票市場外，台北交易所亦涵蓋債券、ETF及衍生性金融商品等多元商品，其中債券市場表現尤為亮眼，2025年前二個月成交值排名全球第四，展現其股債雙核心、多層次市場架構的優勢。

這次座談會特別邀請已成功上市的天二科技財務長黃弘傑生及上櫃公司威力德生醫財務長羅怡君，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為這次座談會的一大亮點。

勤業眾信聯合會計師事務所謝曛如協理就「川普2.0稅務新政」可能對臺灣產業造成的影響進行分享，指出在全球貿易政策持續變動下，特別是川普關稅政策可能帶來新一波衝擊，台灣企業在全球市場的營運面臨更多挑戰，面對此情勢，企業更需靈活應對，以維持市場優勢，而資本市場正是協助企業突破困境、加速成長的重要舞台。

證交所藉由與企業的直接互動，積極建立溝通橋樑，透過座談會平臺，傳遞資本市場最新政策與實務資訊，協助企業瞭解上市櫃流程與規劃方向。此次座談會匯聚資本市場專業人士與實務代表，提供實務經驗交流與專業諮詢，讓企業能更有信心面對轉型與成長契機。證交所期望藉此鼓勵更多具有潛力與發展性的企業勇敢邁入資本市場行列，不僅拓展資金來源、提升企業競爭力，更與資本市場攜手壯大臺灣經濟動能，深化市場厚度與廣度，共同推動我國資本市場穩健、創新與永續的發展。