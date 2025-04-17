台股早盤下跌逾200點 台積電開低6元

台股17日開盤指數下跌78.48點，開盤指數為19,389.52點，早盤跌逾200點，最低來到19,244.5點。台積電（2330）開盤價849元，下跌6元。

群益投顧表示，大向下跳空缺口不易克服，審慎應對中美脫鉤風險； 短期股市環境缺乏持續強漲基礎，操作擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.軍工概念股─賴清德總統4月6日發表因應美國對等關稅重要談話時表示：「國防部已提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行」。象徵我國國防自主里程碑的海鯤潛艦，擬在4月下旬進行海測（SAT），測試進度持續受到各方關注。

2.蘋概股─華爾街日報（WSJ）周一（14日）報導，蘋果（AAPL）「暫時逃過」一劫；川普4月15日告訴記者他和蘋果執行長庫克談話，最近也幫助過這位執行長。市場普遍解讀蘋果將得以（暫時）避開原本將大幅提高成本的懲罰性關稅，讓蘋概股相較其他電子族群短線具題材挹注想像空間。

周三（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,669.39點，下跌699.57點、跌幅1.73%；S&P500指數下跌2.24%；那斯達克指數下跌3.07%；費半指數下跌4.1%。台積電ADR跌3.6%，報每股151.67美元，換算並折合台幣後為每股985.58元，較台北交易股票溢價率為15.27%。

因輝達（NVIDIA）警告說，美國對該公司銷往中國大陸的H20晶片採取出口管制，將衍生巨額費用，而且聯準會（Fed）主席鮑爾也警告，貿易緊張局勢可能推高通膨，並強調Fed並不急於降息，股市應聲下挫。

三大法人周三集中市場合計賣超344億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超210億元，投信買超7.45億元，自營商（自行買賣）賣超54.8億元，自營商（避險）賣超87.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,874口至5,849口，其中，外資淨空單增加6,327口至28,725口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少5,601口至9,461口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在17,000點 ; 月買權最大OI落在21,400點，月賣權最大OI落在19,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.75。VIX指數上升0.54至36.56。外資台指期買權淨金額0.32億元 ; 賣權淨金額1.77億元。整體選擇權籌碼面偏空。