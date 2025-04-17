那指跌逾3% 投顧：後市聚焦台積電法說會

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中央社／ 台北17日電
美國因限制輝達H20晶片銷中，美股16日收黑、那指跌逾3%。路透
美國因限制輝達H20晶片銷中，美股16日收黑、那指跌逾3%。路透

美國因限制輝達H20晶片銷中，美股16日收黑、那指跌逾3%。投顧指出，台積電16日失守5日線，今天將召開法說會，關稅變數以及與英特爾（Intel）是否合資成立公司，將成市場焦點，對盤勢多空將具關鍵。

凱基投顧指出，美中關稅戰升溫，輝達、台積電等主要半導體股下跌，台股成交量也萎縮，顯然急漲後買盤未能延續，且美國總統川普關稅政策未完待續，白宮最新聲明表示中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅，觀察短線台股是否將進入震盪。

美國對輝達（NVIDIA）銷往中國的H20晶片實施出口管制，輝達稱公司將因此承擔巨額費用，美股主要指數16日收黑，那指跌逾3%。道瓊工業指數下跌699.57點或1.73%，收39669.39點，標普500指數下挫120.93點或2.24%，收5275.70點；那斯達克指數挫跌516.01點或3.07%，收16307.16點，費城半導體指數重挫164.73點或4.10%，收3857.17點。

台股16日跌389.67點，收在19468點，成交值新台幣2852.34億元。三大法人合計賣超344.87億元；其中，自營商賣超142.34億元，投信買超7.55億元，外資及陸資賣超210.08億元。

觀察外資16日賣超排行榜，金融股成為調節重點，凱基金以賣超1.96萬張登上榜首，新光金1.69萬張居次，其他上榜個股依序為國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣50（0050）、中信金、台新金、友達、富邦金、期街口布蘭特正2（00715L）。

台積電 美股 輝達 關稅

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