八外資調降台積電目標價

台積電（2330）今（17）日舉行法說會前夕，大和資本、德意志證券兩家外資券商加入調降目標價行列，使得目前共有八家外資調降台積電目標價。

大和資本與德意志證券都將台積電目標價降至1,200元，降幅分別為4%及14%。不過，二家外資仍給予「買進」評級。

大和資本基於關稅戰的不確定性，加上拯救英特爾仍是重要變數，因此下調台積電下半年營收預估，進而修正目標價，由1,250元降至1,200元。

不過，考量台積電營收成長趨勢不變，且近期股價反映已超過最悲觀的假設，因此將評等由「優於大盤」調升至「買進」，預期2024年至2027年營收年均複合成長率（CAGR）為19%。

大和資本半導體產業分析師徐禕成分析，雖然台積電2025年第1季營收表現持平，預期第2季受惠新iPhone推出前的A19處理器拉貨與GPU／ASIC型AI伺服器等需求持續增溫，可望季增5%、達269億美元。不過，川普最新關稅政策對高價產品有利，加上白宮宣布新關稅將有90天暫緩，可能帶動提前拉貨需求。

英特爾議題上，德意志證券認為，維持現狀是對台積電較佳選項。