加碼國安基金 財長贊同

財政部長莊翠雲昨（16）日在立法院備詢時鬆口，對於將國安基金規模由5,000億元上調至1兆元「持開放態度」，並坦言現行借用四大基金3,000億元部分，「要動用不易」。

立院財政委員會昨邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

國安基金目前正執行護盤任務，立委郭國文已提案修法將國安基金規模提高至1兆元，本周五（18日）應會進行一讀，多名立委昨天關注國安基金是否應擴大規模因應。

國民黨立委李彥秀詢及，國安基金過去八次入場平均金額約300億元左右，國安基金存在目的非救股市，而是穩定金融市場，對於基金擴編態度及支持理由為何？

國民黨立委林思銘認為國安基金擴大有必要性，莊翠雲亦表贊同。