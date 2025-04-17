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台積零股火熱 成交居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（16）日大跌389點重挫收黑，小資散戶逢低進場加碼，代表小資散戶的零股買氣明顯湧向龍頭權值股與高股息ETF。其中，台積電（2330）零股買進高達4,368張，穩居上市櫃成交榜首。

統計昨日零股交易，個股方面，台積電零股買進高達4,368張，穩居上市櫃成交榜首，鴻海以1,395張排名第二，富邦金則以496張排行第三。其餘還包括緯創、第一金、兆豐金、台新金、長榮、中信金等，介於228張至396張之間，科技股、金控股吸引資金布局。

ETF表現同樣亮眼。元大高股息以2,656張居首，元大台灣50與國泰永續高股息則分別以2,614張與2,286張緊追在後，奪下亞、季軍；群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣高息低波、國泰台灣領袖50、國泰費城半導體等，吸引投資人搶進。

零股 高股息

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