美緊縮輝達AI晶片銷陸…台股氣弱 空頭氛圍轉濃
美國再度收緊輝達等大廠AI晶片銷陸政策，衝擊昨（16）日外資大賣台積電（2330），權值股也淪為成重災區，台股開低走低，終場收19,468點、重挫389點，再度跌破所有均線，成交量縮減至2,965億元。
輝達公告因美方新禁令，本季將認列55億美元費用，引動外資拋售台積電，進而導致台積電10日線得而復失、更失守5日線，再度跌破所有均線，連動指數表現弱勢，市場空頭氛圍再次升溫。
盤面上，上市櫃上漲家數合計僅317家，下跌達1,421家；族群中，輝達概念股、散熱、伺服器、USB 4.0等表現弱勢，軍工股逆勢走強，包括寶一、晟田皆鎖漲停，亞航、漢翔、長榮航太等，也漲逾半根漲停板。
此外，美西國際安全科技展及台灣資安大會雙題材，激勵安全監控系統概念股哲固漲停，昇銳、彩富等也強漲，成為市場焦點。權值族群則成為重災區，前十大除中信金收平外，餘均收黑；千金股跌多漲少，僅大立光收紅，餘均下跌，因創意跌49元、收966元，使檔數減少至10檔。
三大法人昨日共賣超台股344.9億元。其中，外資賣超210億元，連三賣、累計賣超401.2億元；昨日賣超標的以凱基金1.9萬張最多，新光金、中信金、台新金、友達、富邦金皆賣超逾1萬張，台積電也遭賣超7,458張。
本土法人方面，投信則買超7.4億元，連五買、累計買超202.9億元；自營商賣超142.3億元，連13賣、累計賣超1,227.1億元。八大公股行庫逢低護盤，買超59.5億元。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，美國總統川普宣布延後90天徵收對等關稅後，緩解供應鏈緊張氛圍，但本周仍將推出半導體與藥品關稅新政，政策反覆未定。
儘管輝達遭利空衝擊，市場焦點為關注台積電今天法說會內容。建議持續觀察台積電資本支出、美國擴廠進度、英特爾的合作動向等。但近期不確定性仍高，建議保留現金水位以應對風險。
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