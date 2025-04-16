國發基金 精進退場機制…至去年底累計獲利495億元

國發會主委劉鏡清昨（16）日指出，國發基金近十年投資新興事業獲利近500億元，轉投資事業37家。為避免不當投資質疑，去年開始推動九項精進投資管理措施。劉鏡清強調，未來將爭取設立投資後管理專責部門，精進退場機制、適時停損。

立法院「國家發展基金不當投資暨管理失職」調查委員會昨日舉行第五次全體委員會議，針對國發基金2016年起投資的「直接投資組合中重要新興事業」之績效與管理進行詢問。

國發基金投資新興事業績效

關於國發基金的投資績效，劉鏡清指出，國發基金截至去年底止累計投資309.42億元，已回收207.5億元，持股市值(不含暫無法評價之新創事業及創業投資事業）523.54億元，投資獲利(不含暫無法評價之新創事業及創業投資事業）495.64億元。

對於國發基金轉投資事業投資狀況，劉鏡清表示，國發基金的轉投資事業共37家，其中，上市櫃及興櫃公司共15家，九家投資獲利，六家投資虧損，累計投資196.69億元，已回收198.26億元，持股市值499.26億元，投資獲利500.83億元。

此外，投資未上市櫃公司則有22家。劉鏡清指出，其中，七家為尚處投資期或甫進入處分期階段的創投事業，現暫無法評估投資績效；八家事業屬新創公司，仍在開發建置階段或新研發產品尚在臨床試驗中，也暫無法評估投資績效。剩下七家事業累計投資29.57億元，已回收1,000萬元，以最近一次增資價或每股淨值計算持股市值24.28億元，投資虧損5.19億元。

同時劉鏡清也提到，自去年6月起，國發基金已開始推動九項精進投資管理措施，具體措施包含慎選投資標的、強化審議品質、優化投資協議書、修正投資事業管理分類、增建風險預警指標、定期檢討轉投資事業營運情形、透過董事會與股東會強化投後管理、爭取設立投資後管理專責部門，以及精進退場機制，適時停損。

劉鏡清表示，國發基金未來仍將依據設立宗旨，持續投資於增加產業效益或改善產業結構的重要事業，以協助促進國內產業發展，同時加強轉投資事業監督管理。