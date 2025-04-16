證交所攜手櫃買 招手優質企業

臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心資本市場服務團再出擊，昨（16）日攜手勤業眾信聯合會計師事務所，舉辦推動優質企業邁入資本市場座談會，以協助企業順利IPO進入資本市場。證交所期望透過活動鼓勵更多具有潛力與發展性的企業勇敢邁入資本市場行列。

「資本市場服務團」是證交所、櫃買中心2024年共同成立，整合資源、打造一站式服務平台，與中介機構、公部門及新創生態圈密切合作，目標是推動台灣資本市場成長，邁向「亞洲資產管理中心」與「創新公司聚集板塊」目標。

證交所副總經理杜惠娟致詞時表示，近期「川普2.0」關稅政策議題，再度為全球市場投下變數，對國際貿易秩序及供應鏈布局帶來潛在衝擊，台股出現短期劇烈震盪。