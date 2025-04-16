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上市審查法規 四變革

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所審查有價證券上市法規出現四大變革，包括初次申請上市的掛牌期限新增但書規定，因特定事由最長得延一年，以提高申請上市案的審查效率。

證交所今年第1季針對有價證券上市相關法規進行多項修正，對初次申請上市之發行人、證券承銷商等已適用的新規定有四大項。首先，初次申請上市的掛牌期限新增但書規定，因特定事由最長得延一年。

規定修正前，初次申請股票上市的發行公司在上市契約生效後，未能在證交所函知之日起三個月內依照規定上市買賣，上市案撤銷，如有正當理由，得申請延長三個月，申請延長以一次為限，意即最遲須在上市契約生效後六個月內上市買賣。

此次修正是考量當申請股票上市的發行公司因主要營運地國、重要子公司註冊地國的法令限制，或經主管機關同意的重大政治經濟環境影響等因素，導致未能依規定期限完成公開銷售及上市買賣，修正允許在特定情況下，得申請再延長，掛牌上市期限最長可達一年，提供較大彈性。

其次，改善員工薪酬情形並落實薪資透明化。送件前應注意檢視內部基層員工範圍是否符合證交法第14條第6項規定；申請亦須檢視最近一個會計年度基層員工月平均經常性薪資平均數，如平均數未達勞動部發布的該年度每月基本工資1.3倍，須說明原因及具體改善措施。

第三，刪除「資訊軟體業」申請上市額外規範。原本資訊軟體業申請上市在股票集中保管、公開說明書內容、證券承銷商查核程序及評估報告有額外規範。此外，申請公司屬資訊軟體業，且非以科技事業申請上市，仍須符合獲利能力條件，同一般產業。

不過，IC設計、IP授權等知識密集型產業同為「輕資產」產業，卻無此額外規定。因此，證交所配合國家政策推動資訊軟體業發展及產業數位轉型，刪除資訊軟體業申請上市時特別規範。

第四，國內一般板上市對申請公司的誠信原則審查期間縮短為三年。原規定「是否違反誠信原則」審查期間範圍為最近五年，但鑑於2004年時，為降低上市門檻、鼓勵更多企業進入資本市場，國內申請上市公司設立年限已從五年縮短至三年，為使申設立年限與誠信原則審查期間一致，縮短誠信原則審查期為三年。

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