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美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

檢方偵辦罷免團體 藍白批司法天秤嚴重傾斜

就市論勢／電子零組件 基本面穩健

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股受關稅政策影響，現階段盤面波動大，指數位階仍在年線之下，預料短線走勢呈現量縮震盪格局。資金面來看，融資水位大幅下降，成交量縮至3,000億左右水準，後續留意籌碼回穩後量能是否放大，觀察外資是否會因估值回歸由賣轉買，搭配台股ETF買盤，有望積蓄上攻動能。

美國宣布暫緩施行對等關稅政策90天後，廠商提前拉貨效應，預料第2季台灣出口數據可望延續第1季的好表現。然而，美國啟動232條款，調查進口半導體及藥品，關稅政策變數大，大摩預估在關稅政策影響下，可能打擊台灣經濟表現，2025年度GDP成長預測由3.4%下修至2.2%。

投資建議

近期投資情緒易受川普消息牽動，影響股市走勢。考量全球供應鏈布局進入重整階段，建議優先挑選符合風險承受度高及具備全球分散布局條件的標的，基本面較穩健之大型權值股或具備關稅豁免族群等；另一方面，CSP持續擴大投資，AI、半導體持續發展仍可期待，震盪行情中，半導體、電子、電腦周邊及電子零組件等，上半年仍可望維持營收成長表現。

半導體 關稅

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