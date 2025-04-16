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元富證APP 領紀念品利器

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
元富證券「好富投APP」，股東會紀念品全攻略。 元富證券／提供
元富證券「好富投APP」，股東會紀念品全攻略。 元富證券／提供

新光金控（2888）旗下元富證券致力打造最貼近年輕族群的數位金融服務，自建的「好富投APP」在App Store及Google Play商店皆擁有高度評價，深受投資人喜愛。

隨著股東會旺季來臨，股東會紀念品已成為小股東關注焦點。元富「好富投APP」滿足客戶多元需求，近期優化存股族喜愛的「股東會紀念品服務」及「11大存股主題」二大功能，讓投資人輕鬆領到紀念品。

每年股東會旺季，紀念品總能引起股民廣泛討論，甚至具有獨特性或高價值的紀念品還能提升投資意願。元富證券於「好富投APP」特色功能推出「股東會紀念品服務」，並具二大特色，包括一、3秒完成篩選條件：凡股東會開會日、最後買進日、是否發放紀念品及品項，一次查找不費力；二、一頁呈現完整資訊、一站式搜尋滿足年輕人使用習慣。

「好富投APP」提供投資人更多指標做為參考，配置符合自身投資組合需求。提前布局成股東，避免得知紀念品後，來不及在最後買進日買入股票，失去成為股東的資格。

元富證券為了剖析存股族群使用者體驗，近期進行調查。結果顯示，年輕族群想存股卻不知從何下手；投資老手則是想參考其他投資人存股標的。

元富為滿足不同投資客群需求，提供存股族期待的「11大存股主題」排行榜。包含「月配息ETF」：彙整投資人喜愛的月配息ETF，替自己打造穩定現金流；「智能AI」主題選股：AI概念股火熱，運用存股長期投資搭上AI產業列車；「台股月排行」、「ETF月排行榜」：元富獨家排行榜，提供元富客戶存股標的前十名。

此外，為回饋客戶支持，近期推出「好富投APP大富翁」活動，即日起至6月30日止，凡首次登入元富「好富投APP」，即贈限量5點LINE Points；完成登入、抽籤、存股、交易等任務，每月再抽250組價值200元好禮，交易最高再送價值10,000元好禮。

存股 股東會紀念品

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