外資賣超210億 這類股竟「賣超前十占5檔」遭外資大提款

台股16日以19,468點收盤，下跌389.67點，三大法人中僅投信小買超，外資則是賣超210.07億元，統計外資買賣超個股發現，金融股成為最大提款機，在外賣超前十大個股中，竟然占了5檔，凱基金遭外資賣超19,601張最多，其次是新光金（2888）， 另外，友達（2409）則是唯一進榜前十大賣超的科技股。

美國政府管制輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國大陸，輝達盤後大跌逾6%，台股16日開低走低，早盤以19,737.09點開低，一度下滑至19,453.14點，終場收在收在19,468點，跌幅1.96%，三大法人賣超344.87億元，包括外資賣超210.07億元，投信買超7.55億元，自營商賣超（合計）142.34億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.88億元，自營商（避險）賣超87.45億元。

輝達面臨美國政府對其H20晶片出口至中國大陸採取的新限制，將認列單季約55億美元費用，台股開低走低，台積電（2330）收855元，跌幅2.51%，跌破5日線；AI股也多下跌，廣達（2382）表現相對抗跌，收盤下跌0.44%，雙鴻（3324）以跌停460元收盤；另外，軍工股在台海緊張情勢下，逆勢走強，寶一（8222）、千附精密（6829）、邑錡（7402）、晟田（4541）漲停鎖死。