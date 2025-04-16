26歲翻身上億在這波卻「爆倉」歸零！那根不願相信的K棒：讓我從神回到人

昨晚收到一篇私訊，看完其實滿感慨的，我把對他的話，也順便一起分享給大家。

投稿內容如下：

26歲，我賺到九位數，卻死在這一波暴跌裡。

曾經，我以為自己會是市場裡的傳奇。不是靠命中什麼飆股，而是靠近三年多頭。每天盯盤面、研究籌碼、瘋狂開槓桿，從幾十萬翻成上億。

我不是一夜致富，我是真的拼過。每天睡不到4小時，凌晨看美股，白天盯台股、期貨，晚上研究FOMC和各國數據。

那時候的我，一眼看盤就能知道今天會不會有戲。

有段時間，我被朋友封為「少年股神」。誰來問我盤，我都能頭頭是道，我有一套做法，市場也給我機會。

然後我開始以為，這一切是我自己創造的。我開始追求速度、高周轉、爆發力、極限操作。

期貨開兩倍不夠，就四倍、八倍，越開越大。只要沒開槓桿，我就焦慮。

我相信，我能抓到每一波行情。開滿槓桿，單邊壓下去，錢就像洩洪一樣湧進來。

我以為自己真的懂了，我以為自己是那種能穿越牛熊的頂尖交易員。

但市場不會用你過去贏的錢，來給你未來的折扣。

直到這次──2025年4月。全球暴跌，AI股領跌，整個盤面找不到任何浮木、恐慌蔓延。

我知道這波會跌，但我不信會崩。我在暴跌前一根那天，All in 做多，還用期貨加碼，信心滿滿。

我開了最大槓桿押賭反彈...像以前一樣，把籌碼一口氣全壓進去。

但這次不一樣。行情繼續跌，我帳戶每天斷頭。

我硬拗，甚至補保證金再拗。

結果？短短幾天，九位數歸零。

不是腰斬，是爆倉。

我記得最後一次出金的畫面，是手機跳出一筆「退款剩餘保證金」的轉帳通知，金額少得讓我懷疑是不是某家網購平台退貨。

現在我才知道，我根本不是什麼高手。我只是那三年大多頭行情裡，撿到幾十次機會的倖存者。

我搞錯了一件事：我以為是我自己很厲害，才賺到的錢。但其實，是行情賞了我一點運氣，我卻把它當作實力。

如果你正在贏錢，請你記得：

市場最毒的，不是它讓你輸，而是它讓你「贏太久」。

因為你會開始以為自己無敵，然後你會開越來越大的槓桿，直到那天，那根你不信的K棒，讓你從神回到人。

我寫這篇，不是要你可憐我，只是想提醒你：如果你還沒爆，就別以為你不會。

謝謝狼哥，我不知道還能不能爬起來，但我真的很後悔。