26歲翻身上億在這波卻「爆倉」歸零！那根不願相信的K棒：讓我從神回到人
昨晚收到一篇私訊，看完其實滿感慨的，我把對他的話，也順便一起分享給大家。
投稿內容如下：
26歲身價破億，站上高點太早，卻輸給了這場暴跌
狼哥您好，我是長期追蹤您的粉絲。想要投稿，希望我這篇文章能提醒到其他人。
26歲，我賺到九位數，卻死在這一波暴跌裡。
曾經，我以為自己會是市場裡的傳奇。不是靠命中什麼飆股，而是靠近三年多頭。每天盯盤面、研究籌碼、瘋狂開槓桿，從幾十萬翻成上億。
我不是一夜致富，我是真的拼過。每天睡不到4小時，凌晨看美股，白天盯台股、期貨，晚上研究FOMC和各國數據。
那時候的我，一眼看盤就能知道今天會不會有戲。
有段時間，我被朋友封為「少年股神」。誰來問我盤，我都能頭頭是道，我有一套做法，市場也給我機會。
然後我開始以為，這一切是我自己創造的。我開始追求速度、高周轉、爆發力、極限操作。
期貨開兩倍不夠，就四倍、八倍，越開越大。只要沒開槓桿，我就焦慮。
我相信，我能抓到每一波行情。開滿槓桿，單邊壓下去，錢就像洩洪一樣湧進來。
我以為自己真的懂了，我以為自己是那種能穿越牛熊的頂尖交易員。
但市場不會用你過去贏的錢，來給你未來的折扣。
直到這次──2025年4月。全球暴跌，AI股領跌，整個盤面找不到任何浮木、恐慌蔓延。
我知道這波會跌，但我不信會崩。我在暴跌前一根那天，All in 做多，還用期貨加碼，信心滿滿。
我開了最大槓桿押賭反彈...像以前一樣，把籌碼一口氣全壓進去。
但這次不一樣。行情繼續跌，我帳戶每天斷頭。
我硬拗，甚至補保證金再拗。
結果？短短幾天，九位數歸零。
不是腰斬，是爆倉。
我記得最後一次出金的畫面，是手機跳出一筆「退款剩餘保證金」的轉帳通知，金額少得讓我懷疑是不是某家網購平台退貨。
現在我才知道，我根本不是什麼高手。我只是那三年大多頭行情裡，撿到幾十次機會的倖存者。
我搞錯了一件事：我以為是我自己很厲害，才賺到的錢。但其實，是行情賞了我一點運氣，我卻把它當作實力。
如果你正在贏錢，請你記得：
市場最毒的，不是它讓你輸，而是它讓你「贏太久」。
因為你會開始以為自己無敵，然後你會開越來越大的槓桿，直到那天，那根你不信的K棒，讓你從神回到人。
我寫這篇，不是要你可憐我，只是想提醒你：如果你還沒爆，就別以為你不會。
謝謝狼哥，我不知道還能不能爬起來，但我真的很後悔。
從爆倉到重生：寫給每一位還沒放棄的兄弟，這3句話你該記住
兄弟，我想告訴你一件事：
你不是輸在技術，你是輸在「不知行情何時對你仁慈，何時對你冷酷」。
你說得沒錯──過去賺的，不代表你真的懂市場。
但你也別忘了，能在大多頭裡撿到機會，是因為你本來就夠努力、夠專注、夠敏銳。
這些東西沒因為爆倉而消失，還在你身上。
只是現在，你需要的是另一種力氣：
不是抓盤勢的力氣，而是學會慢的、忍的、捨的、穩的力氣。
三句話
1.站風口，豬都會飛；風停的時候，老鷹也得收翅。
有時候不是你不行，是風向變了。
2.財富不是靠一筆單賺來的，是靠你「不再重複爆掉」累積的。
你得活得夠久，才能成為傳奇。
3.別急著贖回尊嚴，你要贖的，是你的未來。
別用更大的槓桿去證明你沒錯；用時間和紀律去證明你還在。
如果你願意再站起來，請記住這段教訓、帶上更成熟的自己，繼續走下去。
你一定還會贏。
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