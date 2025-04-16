持股鈊象跌36％、材料40％、保瑞30％、台積電22％！切老：這波敢補牛市彈更高

感覺到台股投資人對川普反反覆覆的關稅有「恐懼鈍化」的趨勢，被狠狠砍了幾刀後，突然變堅強了，認知到「那殺不死你的將會使你更強大！」

在極度恐慌後，台股投資人也逐漸冷靜下來，思考在關稅風險中，哪些股票是最有價值的？有哪些是被錯殺的？對我來說，那些獲利成長不受關稅影響，還能給出高股息的企業股票，就是在川普之亂中最佳的選擇。而時間和股價的變化趨勢也會慢慢告訴你是不是走在正確的路上。

我的總持股市值在這兩週最慘時，跟最高市值比來減損了四分之一，這要歸功於我的主力持股都是波動極大的高價股。跟高點比來，佔我投資組合一半的鈊象就跌掉了36%，材料跌掉了40%，保瑞30%，台積電也有22%。

以我長年的持股經驗來看，我仍將這些帳面減值視為正常波動。而且我還將市值減損的數字當作投資成就，因為波動差不多，但絕對金額變大了，這可是很大的肯定啊！也代表你不再是當年市值少個幾十萬就哭天喊地的驚弓之鳥，現在的你是站在森林高處的老鷹，虎視眈眈地看著林中有沒有好獵物可以繼續補進。

我的市值目前慢慢回血，不過要回到原來的高點大概沒個一兩年很難。但當股價大跌的時刻正是讓你繼續補進的最好時機，而且你最好期待這個谷底延續的時間能長到讓你補得夠多，對你資產的幫助才會夠大。

不要停下你的手，當牛市再臨時，你才能彈得更高！

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