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外資連日相挺！台揚3天飆逾三成、力保面額 重返11.9元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台揚科技。台揚／提供
台揚科技。台揚／提供

美商務部15日表示，已針對出口至中國大陸的輝達H20、超微MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求，台積電（2330）等AI概念族群16日幾乎一片慘綠，拖累大盤轉跌389.67點、收低在19,468點，丟失5日線，但盤面仍有27檔個股以漲停作收。

其中，台揚（2314）因每股淨值低於股本1/2、跌破5元，於3月遭打入全額交割，並自3月17日起連8個交易日跌停，短線跌幅達約56.6%，3月27日終於打開跌停並直攻漲停，但近日又遭遇川普關稅衝擊陷入震盪，4月11日一度探低至9元後，低接買盤再度進場營救，加上外資連日買超相挺，股價連飆3日，16日重返11.9元並站上10日線，終場漲停價仍有661張買單排隊，本周以來漲幅已達32.22%。

台揚上周宣布，打入加拿大Telesat Lightspeed低軌衛星網絡供應鏈，成功量產低軌衛星（LEO）Ka頻段戶外收發器，並開始出貨。

台揚執行長吳永欽表示，台揚在Telesat Lightspeed用戶終端生態系統中扮演關鍵角色，在高性能通訊技術設計與製造展現專業能力。將持續投入研發與製造，與Telesat共同推動全球高速衛星通訊的普及與應用。隨著產品認證與交付完成，將持續深化合作，加速LEO衛星通訊網絡的全球部署，共同開啟下一代通訊時代。

籌碼面上，外資已連4個交易日買超345張；累計4月至15日止，外資買超1,405張。

台積電 外資 漲停

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