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台股下跌389點 三大法人賣超344億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

美國政府管制輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國大陸，輝達盤後大跌逾6%，台股16日開低走低，下跌389.67點，收在19,468點，跌幅1.96%，成交量2,852.34億元，三大法人賣超344.87億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超210.07億元，投信買超7.55億元，自營商賣超（合計）142.34億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.88億元，自營商（避險）賣超87.45億元。

輝達面臨美國政府對其H20晶片出口至中國大陸採取的新限制，將認列單季約55億美元費用，台股今日開低走低，台積電（2330）收855元，跌幅2.51%，跌破五日線。AI股也多下跌，廣達（2382）相對抗跌，僅下跌0.44%，雙鴻（3324）則收跌停460元。近日國軍持續偵獲共軍主戰機及無人機數次逾越海峽中線，軍工股在台海緊張情勢下，逆勢走強，寶一（8222）、千附精密（6829）、邑錡（7402）、晟田（4541）漲停鎖死。

三大法人 台積電 台股 自營商

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