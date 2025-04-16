配置水電公用類股 抗跌反攻皆有表現

美國總統川普宣布對等關稅政策後，中國大陸及歐盟也隨及祭出反制措施，4月初這波川普衝擊(Trump Shock)帶來全球金融市場劇幅動盪，第一金投信指出，在股市劇烈震盪中，水電公用事業股不僅挺住動盪行情發揮下檔防禦力，今年各期間皆守住正報酬，過去一周股市急跌反彈，公用事業股反攻也有好表現，是現階段必備的穩健型投資標的。

Bloomberg數據統計，今年以來不僅科技為主的那斯達克跌幅高達13%，標普500指數也下跌逾8%，不過，防禦力佳的公用事業類股則逆勢守住正報酬近2%；若觀察政策反覆影響最劇的這1個月，股價瞬間大跌、再大幅反彈，標普500及那斯達克指數跌幅仍達3%至4%，公用事業股則持續展現防護力，上漲近1%；過去一周跌深反彈期，公用事業股更與標普500及那斯達克指數同步展現反攻力道，漲幅都接近4%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，關稅海嘯使得各類金融資產呈現去風險化走勢，股價大幅震盪，但公用事業產業受到美國關稅政策影響小，股價報酬波動率低於其他類股，林志映說明，受市場風險情緒惡化影響，投資人擔憂停滯性通膨的機會增加，市場出現資金變現壓力，公用事業展現防禦特性，同時相對其他類股提供較佳報酬表現，在市況動盪中重獲投資人青睞。

此外，公用事業股具備剛性需求，民眾日常需求少得、客群龐大、同時受到政府政策特許保護，具備寡佔經營，加上公用事業價格有跟隨通膨調價機制，公司營收及現金流量相對穩定；林志映表示，公用事業大部份以內需市場為主，關稅對營運與獲利影響較低，營運展望向上，長期配息率優於其他各產業，提供投資人面對市場不確定時，較佳的收益保護力，長期來看皆是不錯的投資時機。

第一金水電瓦斯及基礎建設收益基金聚焦民生必需、財務體質佳、佈局相對廣的公用事業，林志映強調，不論是資料中心相關需求基建、需求穩定的管線業和整合型電力事業、還有傳統交通基建汰舊換新等，政治干擾低、發展優勢佳，企業擁有長期穩定的獲利能力，提供股東較高股利現金流及追求資本利得空間。