台積電不給力收低22元 台股跌389點收19,468點

台股16日收盤下跌389.67點，終場以19,468點作收，成交量2,852.34億元；台積電（2330）收盤價855元，下跌22元，跌幅2.51%。

今日成交金額大且走高為：鈊象（3293）、驊宏資（6148）、台灣大（3045）、台燿（6274）、晟田（4541）、文曄（3036）、寶一（8222）、新復興（4909）及統一（1216）；成交金額大且疲軟者則為：台積電、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）及擎亞（8096）。

第一金投顧表示，短線由於市場經歷震撼教育，短線融資低檔，散戶未大舉進場，短線行情有望持續；選股以權值股、航空、航運、各產業龍頭為方向。短線中小型個股籌碼較為混亂，操作仍然以權值股較為穩健，包過台積電、鴻海、聯發科等權指大的個股，以及受惠搶運概念的航空如華航（2610）、長榮航（2618）及殖利率高的航運業者長榮（2603）、萬海（2615）、陽明海運（2609）等。暫時受惠豁免的組裝大廠包含鴻海、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）等；光學包括大立光（3008）、玉晶光（3406）；手機概念包括聯發科、華通（2313）、新日興（3376）、美律（2439）等；其餘權值股包括群聯（8299）、瑞昱（2379）、穩懋（3105）等股價位置夠低皆有機會反彈。

此外，任天堂的新機 Switch 2已經開始預購，相關個股原相（3227）、創惟（6104）等可留意。宣布庫藏股公司也有機會直接反攻，包括保瑞（6472）、雲豹能源（6869）、中磊（5388）、鈺慶、瑞儀（6176）、嘉澤（3533）等可以留意；台灣電競三雄華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）將受惠2025年 PC、NB 升級的趨勢，終端品牌廠將有搶貨備貨潮，也將受惠貿易戰轉向。選股以權值股、低基期、庫藏股三大方向為主，短線將有反攻行情。