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台股挫400點跌破19500點 軍工股表現搶眼

中央社／ 台北16日電

輝達銷往中國的H20降規晶片突遭美國管制出口，影響權值股表現，加上台指期今天結算，台股今天開低走低，盤中跌逾400點，最低19453.14點，失守19500點、5日線及10日線，矽光子與備援電池模組（BBU）族群漲多拉回，避險資金流向軍工股。

至11時1分，台股加權指數達到19495.77點，下跌361.9點，跌幅1.82%，成交值新台幣1580.19億元；電子類股指數跌1.97%，金融類股指數挫1.75%。

輝達供應商台積電面臨賣壓，盤中下探857元，跌幅2.28%，翻落5日線及10日線；鴻海跌幅超過2%，最低136元。

人工智慧（AI）概念股回檔，緯創下跌超過3%，英業達跌約2%，廣達跌幅在1%以內。

軍工股成為避險標的，亞航漲幅維持在4%以上；雷虎漲逾4%，漢翔上揚約3%。無人機發展成主流，概念股晟田、邑錡、寶一亮燈漲停。

矽光子族群的惠特、上詮下跌超過3%。BBU概念股AES-KY、泰碩、系統電、順達跌幅均超過2%。

台股 概念股

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