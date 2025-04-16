大盤「回檔」未完…結束條件僅滿足3分之1？楚狂人：籌碼洗乾淨不代表馬上就要漲

現在時間依然是站在空方這邊的...

之前說融資跌幅還不夠，所以籌碼就沒有清洗乾淨，不能說落底。

那現在好不容易融資終於被殺光了，融資餘額的減幅比大盤跌幅還高。這代表說籌碼已經洗乾淨了，但籌碼乾淨不代表它馬上就要漲；籌碼乾淨只是落底的其中一個條件而已。

籌碼乾淨的意義在於，一旦利空出盡、要往上拉的時候，會拉得很快，也有機會噴得更高。但如果利空還在繼續，那就得觀察其他現象，例如台股是否開始出現「利空不跌」、利空鈍化的情況。

回憶一下疫情的時候，你就會懂我意思了：

第一次說感染多少人、多少人死亡，股市就暴跌，美股熔斷四次 後來第二次、第三次，跌幅越來越小，甚至開始沒有反應了

關稅利空也是一樣

我們還要觀察是否能打出底部形態。不管是 W 底還是頭肩底，只要出現了底部型態，就可以比較樂觀、開始偏多操作。

所以總結來說，三個條件是：

1.融資餘額減幅大於指數跌幅（這個已經達成了） 2.出利空但不跌，或跌了卻沒有再破底 3.打出底部形態

第二跟第三個條件其實可以搭配來看。現在的4月9日，算是最低點，也可以視為第一隻腳。如果之後再出現更進一步的利空，大盤趁勢往下殺、打第二隻腳，但卻沒有破底，反而反彈上去突破頸線，那就同時滿足了第二跟第三個條件。

我跟你說，這一波能夠做到完全沒損失的，已經是PR99了。這一波很多主力、忠實戶，甚至一些投資公司，通通都重傷，甚至直接畢業，公司就這樣收掉了，其實是超壯烈的。

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