4月1日大陸軍演後 解放軍仍持續逾越中線 軍工四檔攻漲停

中共解放軍東部戰區4月1日宣布組織陸海空火等兵力於台島周邊進行聯合演訓後，並沒有停止在台海周邊的活動，近日國軍仍偵獲共軍主戰機及無人機數次逾越海峽中線，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，中國對台軍事施壓行動已暴增300%，並非單純軍演，而是「實際的作戰演練」。軍公股16日走強，寶一（8222）、千附精密（6829）、邑錡（7402）、晟田（4541）盤中漲停鎖死，漢翔（2634）、雷虎（8033）、精剛（1584）、豐達科（3004）、駐龍（4572）等也都上漲。

共軍本月一、二日連續兩天對台軍演，重點演練「要域要道封控」，驗證海陸空各軍種區域管控、聯合封控等。而軍演過後大陸仍持續在台海周邊活動，國防部統計，從15日清晨到16日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

而從14日清晨到15日清晨6時，也偵獲共機10架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中6架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

帕帕羅10日在參議院聽證會上警告，中國對台軍事施壓行動已暴增300%，並非單純軍演，而是「實際的作戰演練」，預演對台強制接管。若台海爆發衝突，封鎖中國與台灣間的航道將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條。

台股今日盤中下跌逾300點，但軍工股在台海緊張情勢下，仍逆勢走強，寶一、千附精密、邑錡、晟田盤中漲停鎖死，漢翔、雷虎、精剛、豐達科、駐龍等也都上漲。其中漢翔更衝上各股成交量第一名，漲幅逾2%；寶一則創下波段新高，漲停至59.8元，晟田收復所有均線。

寶一3月營收1億元，月增51.6%、年增44.5%；累計今年第1季營收達2.53億元，年增34.3%。法人表示，寶一近兩年持續採購機台，產能自今年陸續開出，可望挹注營收成長動能，尤其是波音出貨交機回溫，並獲選為美國空軍打造第6六代戰機F-47，以及空巴的P&W、KHI等客戶訂單能見度長，均成為寶一營運增長新動能。