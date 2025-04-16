台股早盤下跌逾200點 台積電開低10元

台股16日開盤指數下跌120.58點，開盤指數為19,737.09點，早盤跌逾200點，最低來到19,592.86點。台積電（2330）開盤價867元，下跌10元。

群益投顧表示，周二擺脫前日開高走低劣勢，多頭回神收紅持續修正負乖離，惟短期均線偏空架構並未扭轉，技術面仍屬反彈格局。盤面族群陸續彈，建議擇優適度短打，價差交易因應。

操作題材可留意：

1.川普考慮調整政策，激勵汽車零件短多─川普表示，目前正考慮為汽車製造商提供協助，因為他們用來自加拿大、墨西哥等地的零件，還需要㇐些時間才能將生產轉移至美國。市場預期進口汽車與零組件關稅可望獲暫時豁免，業者有較多時間調整以降低衝擊，激勵股價短多表現。

2.蘋果衝刺AI眼鏡，概念股多頭回神─彭博報導指出，雖然蘋果Vision Pro銷量叫好不叫座，但執行長庫克仍未放棄AR硬體裝置，積極開發Apple Glass。庫克堅持的理由：㇐方面仍看好AI眼鏡前景；另㇐方面讓蘋果生態系更加完整。

周二（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,368.96點，下跌155.83點、跌幅0.38%；S&P500指數下跌0.17%；那斯達克指數下跌0.05%；費半指數上漲0.47%。台積電ADR漲0.96%，收在157.33美元，較台北交易溢價16.6%。

美股結束二連漲，川普政府和主要貿易夥伴的關稅相關談判進展甚微，大型銀行強勁的財報提振股市在開盤時走高。美國銀行和花旗集團分別上漲3.6%和1.8%，這兩家銀行公布，盡管對關稅的疑慮日益加劇，但第1季消費支出有所成長。

三大法人周二集中市場合計賣超49.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超4.8億元，投信買超25.4億元，自營商（自行買賣）賣超26億元，自營商（避險）賣超44億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,636口至9,723口，其中外資淨空單減少1485口至22,398口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,612口至15,062口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84上升至0.93。VIX指數下降6.26至36.02。外資台指期買權淨金額-0.26億元 ; 賣權淨金額11.85億元。整體選擇權籌碼面偏多。