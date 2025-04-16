投顧：關稅不確定性未除 台積電法說牽動台股走勢

市場評估貿易戰後續影響，美股主要指數多數收低，道瓊工業指數下跌155.83點。投顧指出，各國與美國持續進行關稅談判，不確定性未除，台股短期籌碼面偏正面，台積電17日法人說明會及美國半導體關稅政策將牽動大盤走勢。

美國銀行股公布強勁的財報後，投資人轉而緊盯美中貿易戰的後續發展，道瓊工業指數15日下跌155.83點或0.38%，收報40368.96點，標普500指數微挫9.34點或0.17%，收5396.63點；那斯達克指數小跌8.31點或0.05%，收16823.17點，費城半導體指數上揚18.67點或0.47%，收4021.89點。

台股15日反彈上漲344.58點，逼近19900點，收在19857.67點，由於市場觀望台積電17日法人說明會及美國半導體相關關稅政策，成交值縮小至新台幣2959.36億元。自營商賣超70.05億元，投信買超26.69億元，外資及陸資賣超4.89億元，三大法人合計賣超48.25億元。

產業訊息部分，晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰15日晚間在台北宴請供應商，她接受媒體採訪表示，超微是美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項；她已與美國政府討論過超微製造和研發策略，超微也會與所有夥伴探討長期製造策略及短期措施，以應對不確定性。

傳載方案商家登15日舉行日本久留米廠動土儀式，家登表示，未來將在地生產光罩、晶圓載具，並提供載具清洗服務，不僅服務日本客戶，同步備援全球客戶需求。