中信金、聖暉董事酬金 稱霸上市、櫃

台灣證券交易所、櫃買中心昨公布二○二四年上市櫃公司董事酬金。上市公司中，董事平均酬金由中信金控以九五七三萬元居冠，國巨、台積電分居二、三；若看合併報表，中信金為唯一超過億元公司，平均董事酬金達一點○二億元，國巨、富邦金排第二、三名。

二○二四年上市公司董事平均酬金前十名大多是老面孔，但名次洗牌，前五名依序為中信金九五七三萬元、國巨七四三一萬元、台積電五○七一萬元、凱基金五○二二萬元、元大金四四三二萬元。

第六至第十為大立光、富邦金、和泰車、台新金、台中銀，平均酬金均超過三千萬元；與二○二三年相比，富邦金擠進第七，二○二三年排名第八的光寶科跌出前十。

比較合併報表，前五名為中信金一點○二億元、國巨七八二四萬元、富邦金七一九三萬元、凱基金五八二八萬元、台積五○七一萬元。

上櫃方面，董事平均酬金前十中，超過千萬元僅四家，較前一年少一家，由聖暉*以一五五九萬元排名第一，鈊象一五四二萬元居第二，元大期一四九一萬元名列第三，康和證一○六八萬元第四，世界九一五萬元第五。第六至第十名依序為新潤、橘子、欣銓、力旺、旺矽，介於六九二萬元至八三五萬元之間。

以董事總酬金計算，去年董事總酬金發放逾一億元的上櫃公司有四家，包括鈊象、元大期、康和證，以及聖暉*。

此外，根據公司稅後損益與董事酬金變動的關聯性與合理性說明公告，二○二四年獲利衰退、董事酬金卻增加的上市公司有十家，包括台塑、華夏、正峰、日盛台駿、康霈*、今國光、圓展、今皓、聯德、榮科，大多是帳面出現虧損卻領酬金；上櫃公司有六家，分別為精確、精剛、浩鼎、國邑*、精星與新零售，其中浩鼎、國邑*、新零售去年甚至呈現虧損。

證交所、櫃買昨公布的董事酬金為擬議數，因股東會年報編製時點晚於此次申報時點，可能因後續決議不同，實際數將在明年一月底公布。