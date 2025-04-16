台積電法說會前夕 滙豐二度調降目標價

台積電（2330）明（17）日舉行法說會前夕，目前已有六家外資法人調降目標價。其中，滙豐證券在短短二個月內二度調降台積電目標價，為今年外資圈首例，先由1,500元降至1,400元，再續降至1,100元，評等則維持「買進」不變。

滙豐亞洲科技部門主管李宜家在3月初就調降台積電目標價，認為台積電在美國新增千億美元投資是「必要之惡」，雖然仍維持今、明年每股純益預估值，惟看壞台積電長期毛利率將下滑4至9個百分點，因此將目標本益比從27倍降到25倍，目標價也跟著下調6.7%、降為1,400元。

時隔一個多月後，李宜家又發布報告指出，雖然目前仍難以評估川普政府關稅的衝擊，但2奈米製程將是下檔主要風險。台積電法說會預期將聚焦全年營收、資本支出展望、擴大美國投資金額、與英特爾合資等議題。

滙豐將台積電今年預估每股純益從55.57元微降到55.46元，明年預估每股純益則下修2%，將目標本益比從25倍再下修到20倍。