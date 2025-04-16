台股「三金」買盤 卡位搶短…大盤收復10日線

台股昨（15）日在美國總統川普關稅政策再釋善意，暗示進口汽車及零組件關稅可能豁免，包括投信、主力、業內等各方買盤集結搶短，激勵指數開高收高，終場大漲344點、收19,857點，一舉收復10日線，成交量則萎縮至3,055億元。

因川普暗示可能暫緩25%進口汽車及零組件關稅，昨天堤維西（1522）、和大、胡連等汽車零件股吹響反彈號角，集中市場即有13檔汽車股漲停，業內、主力點火的中小型族群跟進，加上川普表示對於蘋果關稅將有彈性作法，使蘋概股反彈，土洋法人進場加碼台積電、日月光投控等，昨日指數開高走高，指數強彈大漲。

台股觀盤重點與後市展望

19大類股中，電機、電線電纜、塑化等類股上漲逾3%，僅水泥下跌0.1%；集中市場上漲家數983家（漲停59家），下跌37家（沒有跌停）；前十大權值股有九檔上漲、僅聯發科一檔下跌；千金股漲多跌少，以力旺大漲6.9%最強勢，創意漲23元、收1,015元，重回千金股行列，使檔數增至 11檔。

三大法人昨天共賣超台股49.4億元，其中外資賣超4.8億元，連二賣、累計賣超191.1億元；投信買超25.4億元，連四買、累計買超195.4億元；自營商賣超70億元，連12賣、累計賣超1,084.7億元。八大公股行庫雖逢高調節8.8億元。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩認為，由於本波融資減肥逾千億元、減幅達32%，遠超過大盤修正24%幅度，顯示籌碼面乾淨，再加上新台幣波段走升後，外資資金將持續回流台股，搭配本波關稅戰核心戰區的人民幣也開始走升，以及美債殖利率反彈、意味著資金由債轉股，將有利本波行情上探20,000~21,000點。

展望後市，台股目前技術面已收復10日線，短線型態有利延續跌深反彈；籌碼面部分，上周上市櫃融資減少逾1,100億元，融資餘額回到健康水位，加上上市櫃公司陸續實施庫藏股，有利反彈挑戰重回2萬點。但因美中貿易戰影響甚巨，各國與美國持續進行關稅談判，不確定性仍未除，建議需保有一定現金。